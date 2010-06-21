İngiltere acil bütçe açıklayacak

T24- İngiltere'de geçen ay göreve gelen koalisyon hükümeti, yarın ülkenin acil bütçesini açıklayacak.

156 milyar sterlinle dev bütçe açığı bulunan İngiltere'de hükümet, bu yıl kamu harcamalarında 6,2 milyar sterlin kesinti yapmayı öngörüyor.



Maliye Bakanı George Osborne, yarın kamuoyuna açıklayacağı bütçenin "zorlu ancak adil olacağını" söyledi. Ancak basında Osborne'un, vergi artışı gibi konularda açıklayacağı önlemlerle "son 30 yılın en sevilmeyen Maliye Bakanı olabileceği" yorumları yer aldı.



Ülkedeki bütçe açığını vergi artışları ve kamu harcamalarındaki kesintilerle azaltmayı planlayan İngiltere'nin yeni koalisyon hükümetinin, kamuoyunun tepkileriyle karşılaşabileceğine dikkat çekiliyor.



İngiliz basını ayrıca, hükümetin acil bütçesinin, muhalefetteki İşçi Partisinin yanı sıra koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin milletvekilleri tarafından da eleştirilebileceği yorumlarına yer veriyor.



Ülkenin mali durumu, hükümetin karşı karşıya olduğu sorunların başında geliyor. İngiltere'de dev bütçe açığının yanı sıra yaklaşık 2,5 milyon işsiz bulunuyor.



İngiltere'de geçen hafta da, bankalar ve mali piyasaların denetlenmesiyle ilgili yeni düzenlemelere gidilmiş ve ülkedeki finans piyasalarının denetlenmesi yetkisinin büyük ölçüde Merkez Bankasına (Bank of England) verilmesine karar verilmişti.



Bu arada, yarın açıklanacak bütçe, bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu. Guardian gazetesi, Maliye Bakanı George Osborne'un bütçede öngörülen vergi ve kesintilerle ilgili olarak yoğun bir muhalefetle karşılaştığını yazdı.



Gazete, iş çevrelerinin, çocuklara yardım kuruluşlarının ve 6 milyon kamu çalışanını temsil eden sendikaların, 85 milyar sterlinlik yeni bütçede planlanan vergi artırımları, maaşların dondurulması ve kamu harcamalarının kesilmesi gibi tedbirlere tepki gösterdiğini kaydetti ve "hükümetin balayı dönemi bitti" yorumunu yaptı.