İngiltere, ABD, Rusya, İsrail, Katar; tüm dünyanın gözü Gezi Parkı'nda

Gezi Parkı için tüm yurtta yapılan eylemler dünya basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Taksim Gezi Parkı’nda ve diğer illerde yaşananlar yurtdışında yankı bulmaya devam ediyor.

İşte dünya basınından yorumlar ve manşetler:

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinde, Gezi Parkı eylemini ilk haber olarak verdi. ''Türk protestosu polisin çekilmesiyle İstanbul’daki meydana kök saldı’ başlığıyla verilen haberde ‘göstericilerin’ haftasonu polisle süren şiddetli çatışmalardan sonra ‘zafer’ ilan ettiği belirtildi. Haberde Gezi Parkı eylemi, Başbakan Erdoğan’ın iktidarda bulunduğu 10 yılda karşılaştığı en büyük zorluk olarak nitelendi. Gazete ayrıca, Başbakan Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmadaki, ‘Olay miting yapmaksa, onlar 100 bin kişi toplarsa biz 1 milyon toplarız’ açıklamasına da yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, bugün haberi ‘Türkiye gösteri sonucu oluşan zararı değerlendiriyor’ başlığıyla duyurdu. Haberde, 2 günde 900’dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve 26’sı polis 53 sivilin yaralandığı, yaralananlardan 1’inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Eylem, son yıllarda Türkiye’de yaşanan en uzun hükümet karşıtı gösteri’ olarak nitelendi.

Cnn International kanalı ‘Polis’in şafak baskını hükümet karşıtı gösterileri tetikledi’ başlığıyla verdiği haberde polisin göstericilere karşı biber gazı, gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı belirtildi. Türkiye genelinde 939 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verilen haberde 79 kişinin de yaralandığı belirtildi. Haberde, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösterilerde, polisin hükümet karşıtı slogan atan eylemcilere karşı plastik mermi kullandığı da duyuruldu.

Amerikan New York Times gazetesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili bugünkü haberinde ‘Polis geri çekilirken protestolar tüm Türkiye’ye yayıldı’ başlığını kullandı. Haberde Cuma gününden bu yana sert müdahalesi sebebiyle eleştirilen polisin Taksim meydanından çekilmesiyle, insanların meydana coşkuyla akın ettiği, bazılarının ‘parti’ yaparken bazılarınınsa polis araçları ve buldozerlere zarar verdiği belirtildi. Hükümet karşıtı gösterilerin tüm İstanbul’u sardığı söylenen haberde Ankara’da destek amaçlı yapılan gösterilere de yer verildi. Gazete buradaki göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla sert şekilde müdahale edildiği yazdı.

Rusya'nın İngilizce de yayın yapan televizyonu Russia Today, Gezi parkı eylemlerine geniş yer ayırdı. Haber, ‘Binlerce gösterici İstanbul’un Taksim Meydan’ında toplandı, Türkiye genelinde 900’dan fazla kişi gözaltına alındı’ başlığıyla verildi. Haberde, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentindeki protesto gösterileri de fotoğraflar eşliğinde yer aldı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu internet sitesinde haberi manşetinden duyurdu. Hükümet karşıtı gösterilerin ardından temizlik yapıldığı ve yeni gösterilerin beklendiği belirtilen haber ‘Türkiye kitle protestolarının hesabını yapıyor’ başlığı ile duyuruldu. Haberde Türkiye’nin hükümet karşıtı gösterilerden sonra ortaya çıkan zararın değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Pazar sabahı itibariyle Taksim Meydanı’nın sakin olduğu bildirilen haberde protestocuların polisle mücadelesinin henüz bitmediği söylendi. Pazar günü de protestoların süreceği bilgisi verildi.