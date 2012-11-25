T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere: ABD, İsrail'e baskı yapmalı, büyük çaba göstermenin vakti geldi

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, 'Ortadoğu barış sürecinde büyük çaba göstermenin vakti geldi' dedi.

25 Kasım 2012 20:22

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İsrail-Filistin çatışmasında çözüme gidilmesi yönünde rehberlik etmesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yayımlanan bir programa katılan William Hague, ABD’ye “İsrail’e olan baskı gücünü kullanarak gerekli liderliği göstermesi” çağrısında bulundu.

Hague, “Ortadoğu barış sürecinde büyük çaba göstermenin vakti geldi” dedi.

Hague, Gazze’ye yönelik giriş-çıkışın açılması ve silah kaçakçılığının engellenmesi durumunda, Gazze krizinden ‘iyi sonuçlar çıkabileceğini’ öne sürüğü konuşmasında “İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme gidebilmek için belki de son şansımız” ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ın 29 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü için başvuru yapması bekleniyor.

İsrail, 1993 Oslo Anlaşması’na aykırı olduğunu savunarak talebe karşı çıkıyor.

Filistin'in bu statüyü alabilmesi için BM Genel Kurulu'nda salt çoğunluğu (yarıdan bir fazla oy) kazanması yetiyor.

Filistin’in bu başvurusu, sekiz gün süren İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından geliyor.

Filistinliler 2011'de BM'ye tam üyelik için başvurmuşlar, ancak Güvenlik Konseyi bu talebe onay vermemişti.

 

ETİKETLER

obamaingiltereabdnetanyahuortadoüugazzefilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24