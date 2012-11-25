İngiltere: ABD, İsrail'e baskı yapmalı, büyük çaba göstermenin vakti geldi

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İsrail-Filistin çatışmasında çözüme gidilmesi yönünde rehberlik etmesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yayımlanan bir programa katılan William Hague, ABD’ye “İsrail’e olan baskı gücünü kullanarak gerekli liderliği göstermesi” çağrısında bulundu.

Hague, “Ortadoğu barış sürecinde büyük çaba göstermenin vakti geldi” dedi.

Hague, Gazze’ye yönelik giriş-çıkışın açılması ve silah kaçakçılığının engellenmesi durumunda, Gazze krizinden ‘iyi sonuçlar çıkabileceğini’ öne sürüğü konuşmasında “İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme gidebilmek için belki de son şansımız” ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ın 29 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü için başvuru yapması bekleniyor.

İsrail, 1993 Oslo Anlaşması’na aykırı olduğunu savunarak talebe karşı çıkıyor.

Filistin'in bu statüyü alabilmesi için BM Genel Kurulu'nda salt çoğunluğu (yarıdan bir fazla oy) kazanması yetiyor.

Filistin’in bu başvurusu, sekiz gün süren İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından geliyor.

Filistinliler 2011'de BM'ye tam üyelik için başvurmuşlar, ancak Güvenlik Konseyi bu talebe onay vermemişti.