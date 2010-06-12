İngiltere, ABD ile 1-1 berabere kaldı

T24 -

Mükemmel bir ikinci yarı

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünay Kupası'nda C Grubu ilk maçında İngiltere, hızlı başladığı maçta ABD karşısında Heskey'nin Liverpool'lu Gerrard'a asisti ile 4. dakikada 1-0 öne geçti.Golün ardından ABD, baskısını arttırıken en önemli gol pozisyonu 19. dakikada geldi. Ancak Donovan'ın sol kanattan gerçekleştirdiği orta pas geçildi.İlk dakikalardan itibaren karşılıklı ataklarla süren kaşrılaşma, kupada oynanan en keyifli ve seyir zevki en yüksek maç olurken ABD bir başka pozisyonda 40. dakikada Dempsey'nin şutu ile İngiltere'nin kalesini yokladı. Ancak bu zayıf şutta Sngiliz kaleci Green üzerine gelen topu adeta "içeri" alarak, maçta dengeyi sağladı.Santra ardından İngiltere gerçekleştirdiği atakta öne geçmeye çok yaklaşırken, ABD'li kaleci Howard golü engelledi.45 dakikanın sona ermesiyle birlikte oynanan 3 dakikalık uzatmada başka pozisyon olmazken karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.İlk düdükle birlikte İngiltere ve ABD, gol için saldırmaya başladı.İlk atak İngiltere'den gelirken, karşılıklı akınların sonucunda 62. Chelsea'nın yıldızı Lampard, ABD savunmasını çalımları ile darmadağın ederken kaleci Howard'a takıldı.65. dakikada ABD çok net bir gol pozisyonu yakaladı. Altidore güçlü fiziğiyle rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun sert vuruşunda kaleci Green topu çeldi ve direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.Kalan sürede İngiltere, ABD kalesinde büyük bir baskı kurdu. 74. dakikada Rooney'nin uzaktan çektiği sert şut az farkla auta gitti.İngiltere'de Emile Heskey 79. dakikada yerini Peter Crouch'a bırakırken, Avrupa temsilcisi gole çok yaklaşmasına rağmen aradığı golü bulamadı. ABD'de de skoru değiştirmeyi başaramayınca karşılaşma 1-1 bitti. Bu sonuçla iki takım da dünya kupasına 1'er puanla başladı.