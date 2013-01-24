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Dünya

İngiltere AB üyeliğinden çıkacak mı?

Financial Times, David Cameron'ın İngiltere'nin AB üyeliğini referanduma götürme teklifini yazdı

24 Ocak 2013 10:12

Financial Times, İngiltere Başbakan David Cameron’ın, Avrupa Birliği üyeliğini referanduma sunmayı kabul ettiğini manşetten duyuruyor.

Gazetenin politika editörü George Parker, Cameron’ın böylece, partisi içindeki AB karşıtlarının isteğine boyun eğdiğini yazıyor.

Başbakan’ın, 2015 seçimlerinden önce referandum tasarısını hazırlamayı, 2017’deyse referanduma gitmeyi içeren bir takvim sunacağını belirten Parker özetle şöyle diyor:

“Referandum hiçbir zaman olmayabilir. Cameron 2015’te tam çoğunluk kazanamayabilir; üstelik ne hükümet ortağı Liberal Demokratlar ne de İşçi Partisi muhalefeti bu fikri desteklemiş değil.”

Analizde, Cameron’ın bir yandan da partisi içindeki Avrupa Birliği taraftarlarını, İngiltere iş dünyasını ve Amerika Birleşik Devletleri’ni gözeterek AB’ye övgü dolu ifadeler kullanacağı belirtiliyor.

Guardian gazetesinde Patrick Wintour, Cameron’ın esas amacının Avrupalı liderlerle üyelik şartlarını yeniden masaya yatırmak olduğunun altını çiziyor. Fakat Başbakan’ın girdiği bu yolun farklı yollara çıkabileceğini dile getiriyor:

“Eğer yeniden yapılacak müzakerelerde uygun şartlara varamadığına inanırsa, İngiltere’nin AB’yi terk etmesini önermek zorunda kalacak. Aynı şekilde, eğer öne sürdüğü şartlar İngiltere halkı tarafından reddedilirse ‘öyleyse, güle güle’ demek zorunda kalacak.”

Times gazetesi, birçok bakanın bile bu konuşma nedeniyle uluslararası yatırımcıların İngiltere ekonomisi hakkında şüpheye düşmesinden endişe ettiğini yazıyor.

David Wighton’ın aktardığına göre, bakanlar yatırımcıları arayarak, konuşmanın parti içindeki muhalifleri teskin için yapıldığını söylemeye hazırlanıyor.


BBCTürkçe

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