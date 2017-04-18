T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere 8 Haziran'da erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçim tarihini kabine toplantısından sonra sürpriz bir açıklamayla duyurdu

18 Nisan 2017 16:06

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabine toplantısı sonrası sürpriz bir açıklama yaptı.

May, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin başladığı bir dönemde parlamentoda birlik görmek istediğini ancak ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, "Önümüzdeki yıllara ilişkin netlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak ve almak zorunda olduğum kararlar için sizin desteğinizi istemekten geçiyor" dedi.

Erken seçim için yasanın değiştirilmesi gerekiyor

May, daha önce erken seçime gidilmeyeceğini ve genel seçimlerin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını belirtmişti.

May'in erken seçim planının hayata geçirilmesi için daha önce seçimlerin beş yılda bir yapılmasını düzenleyen yasanın değiştirilmesi gerekiyor.

Bunun için de meclisin üçte ikisinin desteğinin alınması öngörülüyor.

İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakanı Theresa MayMayHaziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24