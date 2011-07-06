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Dünya

İNGİLTERE 500 ASKERİ ÇEKECEK LONDRA (A.A)

06 Temmuz 2011 18:41

-İNGİLTERE 500 ASKERİ ÇEKECEK LONDRA (A.A) - 06.07.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, 2012 yılının sonuna kadar Afganistan'daki 500 askerin çekileceğini açıkladı. Cameron İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl Şubat ayına kadar 426 İngiliz askeri personelini çekeceğimizi söylemiştim. Bugün de, 9 bin 500 olan askeri gücümüzü, 2012 yılının sonuna kadar 9 bine düşüreceğimizi açıklıyorum" dedi. İngiltere, 2014 yılının sonuna kadar Afganistan'da bulunan tüm askerlerini çekmek, bu ülkede sadece Afgan askerlerine yardım edecek eğitmen bir ekip bırakmak istiyor.

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