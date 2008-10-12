İngiltere 3'te 3 yaptı



Capello yönetimindeki İngilizler, 2010 Dünya Kupası grup maçlarına üçte üç yaparak başladı.





İngiltere deplasmanda Hırvatistan’ı 4-1 yenerek Capello yönetiminde tekrar eski gücüne kavuştuğunu göstermiş ve Kazakistan maçından da üç puan alarak ayrılmak istiyordu.



Kazakistan ise ilk maçında Andorra’yı 3-0 yenmiş fakat daha güçlü takımlarla yaptığı maçlardan puan çıkartamamıştı. Kazakların amacı İngilizler önünde sürpriz bir sonuca imza atmaktı.



Maç tamamen İngilizlerin hakimiyeti altında geçti. İlk yarı kendisini fazla sıkmayan Capello’nun öğrencileri gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.



İngilizler ikinci yarıda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler.53’te Ferdinand’la aradığı golü bulan ev sahibi takım 65’te Kuczma’nın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkarttı. 69’da Kukeyev ile Kazaklar farkı bire indirse de İngilizler hiç paniklemedi. 78’de Rooney durumu 3-1’e getirdi. 87’de Rooney kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne imza attı. Kapanışı 90’da Defoe yaptı ve karşılaşmayı İngilizler 5-1 kazandı. Böylece İngiltere Dünya Kupası eleme gruplarına üçte üç yaparak başlamış oldu.



