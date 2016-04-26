İngiltere, 3 bin çocuk mülteciyi alma önerisini reddetti

İngiltere Parlamentosu, Avrupa'daki mülteci kamplarındaki kimsesiz 3 bin çocuğun kabulüne ilişkin öneriyi reddetti.

İktidardaki Muhafazakar Parti, ailelerin çocuklarını tek başına Avrupa'ya göndermeye çalışabileceği gerekçesiyle öneriye karşı çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı James Brokenshire, "Bu yasa aileleri çocuklarını insan kaçakçılarına teslim etmeye teşvik edebilir. Zorlu koşullarda denizi geçmeye çalışacak bu çocukların hayatı riske girebilir. Hükümet böyle bir sonuca yol açacak bir politikaya destek veremez" dedi.

2 Dünya Savaşı'ndan önce hemen önce Naziler'den kurtarılan Yahudi kökenli lord Alf Dubs tarafından önerilen yasa değişikliği için 294 milletvekili ret 276 milletvekili lehte oy kullandı.

Bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin, muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Parti ve İskoç Ulusal Partisi'yle birlikte hareket etmesi halinde önerinin yasalaşabileceği düşünülüyordu. Ancak sadece beş iktidar milletvekilinin öneriye destek verdiği belirtiliyor.

Gölge Göçmen Bakan Yardımcısı, İşçi Partisi milletvekili Keir Starmer, "Avrupa'da mahsur kalan çocuk mültecilere yardım için mücadelelerini sürdüreceklerini" söyledi.

Starmer, "Bu sonuç, 'biz bu çocuklarını kaderine terk ediyoruz' demektir. Başka çocuklar da gelir diye bu çocukları almama fikrini kabul etmiyoruz" dedi. İngiltere, şimdiye kadar 1337 Suriyeli mülteci kabul etti

Bu arada, İngiltere'nin 2014'ün başlarında uygulamaya koyduğu program çerçevesinde ülkeye şimdiye kadar 1337 Suriyeli mültecinin kabul edildiği açıklandı.

Başkent Londra'ya sadece 43 mültecinin kabul ediliği bildirildi.Citizens UK adlı yardım örgütü, Londra'daki belediyelerin tavrından düş kırıklığına uğradıklarını söyledi.