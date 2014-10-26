İngiltere 13 yıllık Afganistan savaşını 'resmen' bitirdi

Camp Bastion'daki son üssü kapatan ve İngiliz bayrağını indiren İngiltere 13 yıllık Afganistan savaşını resmen sona erdirdi. Üssün kontrolünün Afganistan güçlerine devredildiği bildirildi.

SKY News televizyonu’nu haberi "Büyük Britanya’nın modern tarihteki en uzun savaşı sona erdi. Tam 13 yıl sürdü” sözleriyle duyurdu.



Camp Bastion üssü, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne denizaşırı ülkelerde inşa ettiği en büyük üs olma özelliğini taşıyordu.



Savaşın en yoğun olarak yaşandığı dönemde İngiltere'nin üste 9 bin 500 askeri görev almıştı.



13 yıllık savaş süresinde Afganistan'da 453 İngiliz askeri öldürüldü.

