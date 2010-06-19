İNGİLTERE: 0 - CEZAYİR:0

T24

MAÇA 3 DAKİKA UZATMA

İlk yarıda son düdük çaldı gol yok



İngiltere Cezayir maçı her iki takım adına da kader niteliği taşıyordu İngiltere ile Cezayir maçının berabere bitmesi ile gurup iyice karışmaya başladı. Ve hangi takımların guruptan çıkacağı belli olmadı. En favori takım Slovenya gibi görünüyor..dakika 90+3 Cezayir kritik bölgeden serbest vuruş kazandı...dakika 90+1 Lampard Rooney 'e pasını aktaramadı savunma araya girdi Defoe vurdu top üstten dışarı...dakika 90 Maç artık normal süre bitti gol yok Cezayir serbest vuruşu kullandı Boughera'nın üstüne düştü James bir sakatlık var...dakika 88 İngiltere'de Lampard şansını uzaktan denedi top farklı şekilde dışarı çıktı...dakika 85 Cezayir'de Lacen sarı kart gördü...dakika 84 İngiltere'de Barrey oyundan çıktı, Peter Crouch oyunda maçta gol yok...dakika 81 Ziyani Cezayir'de oyundan alınıyor yerine Guediora oyunda ...dakika 76 İngiltere'de köşe vuruşunu Lampard kullandı savunmadan dönen topa Barry vurdu top ele mi değdi hakemin kararı devam...dakika 75 Defoe oyuna girer girmez etkili oldu ceza alanı içinde son anda savunma topu kornere attı...dakika 73 Cezayir'de oyuncu değişikliği Boudobuz çıktı, Abdoun oyunda , İngiltere'de Heskey çıktı Defoe oyunda ...dakika 69 İngiltere atağı Heskey ceza alanı içinde Heskey'in ortası savunma top kaleye mi gidiyor son anda yine savunma üst ağlarda...dakika 64 İngiltere savunmasında büyük hata kaleci James ceza alanını terketti ve topu uzaklaştırdı...dakika 62 İngiltere'de köşe vuruşunu Gerrard kullandı kaleci çıktı ve aldı topu elinden kaçırdı ama yine topa hakim oldu...dakika 58 Cezayir atağı Ziyani yerde karar faul Carrager sarı kart gördü bir sonrami Solvenya maçında cezalı duruma düştü...dakika 55 Cezayir savunmasında büyük hata Gerrard ceza alanı içinde Gerrard'ın pası Yahya uzaklaştırdı...dakika 50 Matmouar'a yapılan hareket faul Yebda serbest vuruşu kullandı barajdan döndü...dakika 49 İngiltere atağı Rooney Gerrard'ı gördü araya savunma girdi Boughera'dan kritik dokunuş...dakika 44 Maçta gol yok ilk yarıya 1 dakika ilavedakika 40 İlk yarıda son 5 dakika maçta gol yokdakika 38 Lenon'la gelişen İngiltere atağı Barry'e pas Barry yayın üstünden sert vurdu kalecide kaldı meşin yuvarlakdakika 35 Cezayir atağı etkili geldi Ziyani sol kanattan Ziyani sert vurdu yandan aut...dakika 33 İngiltere atağı Rooney ceza sahasında indirdi Lampard sert vurdu Cezayirli kaleci 2 hamlede kurtardı...dakika 32 Cezayir atağı Velhec'ten güzel hareketler ortası kaleci James...dakika 30 İginletere Gerrard'la etkili geldi Gerrard sol kanattan çarprazdan sert vurdu kalecinin kucağına...dakika 27 İngiltere atağı Heskey topu kaptı Rooney 'e Rooney ceza alanı içinde savunma topu savuşturdu...dakika 21 Pozisyon zenginliği maçta az iki takım da bu dakikalarda savunmada daha dikkatli...dakika 18 Maçta gol yokdakika 12 Maçta gol yok İngiltere dalga dalga geliyor, Cezayir savunması dikkatli...dakika 8 Cezayir atağı sağdan getirilen top Matmour topun üstünden atladı savunma dikkatli...dakika 6 İngiltere Rooney 'le fırsatı kaçırdı büyük hata Gerarrad'da duvar pası araya savunma girdi 2'ye 2 yakalamıştı İngiltere...dakika 4 İngiltere atağı ceza sahasına yapılon orta Heskey indirdi Gerrard'a gelmedi..