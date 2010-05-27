İngilliz çift 7 aydır korsanların elinde

T24 - Somalili korsanlar tarafından, Hint Okyanusunda yatlarıyla seyahat ederken kaçırılan ve 7 aydır rehin tutulan İngiliz çift, İngiltere'nin yeni hükümeti ve yeni başbakanı David Cameron'dan yardım istedi.



Somalili bir gazetecinin İngiliz ITV kanalı için yaptığı röportajda, 60 yaşındaki Paul Chandler, David Cameron'ı yeni görevinden dolayı kutluyor ve yeni hükümetin kendi durumlarıyla ilgili bir açıklama yapmasını istiyor. Paul Chandler, "Eğer hükümet yardım edemeyecekse bunu açıkça belirtmeli, çünkü yeni hükümetin göreve gelmesiyle korsanların beklentileri de arttı" diyor.



Rachel Chandler (56) ise "Bizi hayvanmışız gibi kafeslere koyuyorlar" diyor ve korsanların fidye istediğini anımsatıyor.



İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise ülkenin politikasının fidye ödememek olduğunu vurgulayarak, çiftin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.



Somalili korsanlar İngiliz çifti bırakmak için 4 milyon sterlin fidye istemişti.





