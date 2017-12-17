T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngilizlerin yüzde 51'i AB'den ayrılmak istemiyor

İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngilizlerin yüzde 51'inin AB'den ayrılmak istemediğini ortaya koydu. Ülke geçen yılki referandumda yüzde 52'lik destekle birlikten ayrılma kararı almıştı.

17 Aralık 2017 19:19

Geçtiğimiz yıl düzenlenen referandum ile Avrupa Birliği'den ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 51'i birlikten ayrılmak istemiyor.

Independent gazetesi tarafından yayınlanan ve bin 400 kişi arasında düzenlenen ankete göre AB'den ayrılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 41'de kaldı.

Independent gazetesi, Haziran 2016'da düzenlenen AB referandumundan bu yana ilk kez AB üyeliğini destekleyenler ve AB'den çıkmak isteyenler arasındaki makasın bu kadar açıldığına dikkat çekiyor.

Aralık başında düzenlenen anketi yapan BMG şirketi, şu anki tablonun oluşmasında referandumda oy kullanmayanların fikir beyan etmesinin yattığına dikkat çekiyor. Oy kullanan yaklaşık her 10 seçmenden 9'unun verdiği oyun arkasında olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılki referandumda İngilizlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılmasına destek vermiş, yüzde 48'i ülkenin AB'de kalması için oy kullanmıştı.

Brexit süreci devam ediyor

AB'ye üye ülkeler, hafta içerisinde Brüksel'de yapılan görüşmelerin ardından, Brexit olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci için yürütülen müzakerelerde ikinci aşamaya geçilmesine onay verdiğini açıklamıştı.

Bu aşamada, Brexit sonrasındaki iki yıllık geçiş sürecinin nasıl olacağı ve AB ile yapılacak yeni ticaret anlaşması ele alınacak.

Referandum sonrası göreve gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını açıklamıştı.

Reuters/dpa,ÖA/BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiBirleşik KrallıkHaziranBMGBrükselBrexitBaşbakanı Theresa MayMartDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24