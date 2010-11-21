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Dünya

İNGİLİZLERİN KRAL TERCİHİ PRENS WILLIAM LONDRA (A.A)

21 Kasım 2010 14:40

-İNGİLİZLERİN KRAL TERCİHİ PRENS WILLIAM LONDRA (A.A) - 21.11.2010 - İngiltere'de yapılan iki araştırma, İngilizlerin çoğunluğunun Prens Charles'ın değil, büyük oğlu Prens William'ın kral olmasını istediği ortaya koydu. News of The World tarafından yayımlanan araştırma, Kraliçe Elisabeth'in ölümü halinde Prens William'ın tahta geçmesini isteyenlerin oranının yüzde 55 olduğunu saptarken, aynı araştırma İngilizlerin yüzde 64'ünün de Prens William ile nişanlısı Kate'in İngiliz monarşisinin geleceği için Prens Charles ile Camilla çiftinden daha iyi olduğunu düşündüğünü gösterdi. People dergisi tarafından yapılan bir başka araştırma da İngilizlerin yüzde 49'unun Prens William ve nişanlısı Kate'in, yüzde 16'sının ise Charles ve Camilla'nın tahta çıkmasını istediğini ortaya koydu.

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