'İngilizlerin çoğu AB'den ayrılmak istiyor'

Gallup şirketinin yaptığı anket, İngiltere'de nüfusunun yüzde 51'inin Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğini gösterdi. Gallup'a göre, Batı Avrupa'da nüfusunun çoğu AB'den ayrılmak isteyen tek ülke İngiltere.

Gallup'un anketi İngiltere'de yaşlı nüfusun Avrupa Birliği'ne daha da şüpheyle baktığını gösterdi.

Şirket anketi 13 ülkede yaptı. Anket kapsamında 12 binden fazla kişinin görüşleri alındı.

İngiltere dışındaki tüm ülkelerde ankete katılanların çoğunun AB üyeliğinden memnun oldukları tespit edildi.

Bu ülkeler arasında, Euro krizinden sonra sıkı tasarruf önlemlerinin alındığı Yunanistan da var.