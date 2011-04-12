-İNGİLİZLER'İN "YENİLMEZİ" ALİAĞA'DA ALİAĞA (A.A) - 12.04.2011 - İngiliz Kraliyet Donanması tarafından emekliye ayrılmasının ardından sökülmek üzere ihaleyle satılan "Invincible (Yenilmez)" adlı uçak gemisi, İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm bölgesine getirilerek karaya oturtuldu. Aliağa'da gemi söküm bölgesinde bulunan Leyal Gemi Söküm Şirketi tarafından satın alınan ve 17 gün önce Portsmouth Limanı'ndan 5 römorkör eşliğinde son yolculuğuna çıkan "Invincible" Aliağa'ya ulaştı. İngiliz Kraliyet Donanması'na 25 yıl süreyle hizmet veren 210 metre uzunluğundaki 13 bin tonluk gemi, söküm için Leyal Gemi Söküm Tesisleri'nde karaya oturtuldu. Leyal Gemi Söküm Genel Müdürü Asım Özdoğan, yaptığı açıklamada, daha önce de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait emekliye ayrılmış gemilerin söküm işlerini yaptıklarını belirterek, "Invincible gemisinin söküm işlemi ihalesini almalarının da şirketlerinin geçmişte yaptığı titiz çalışmalara, sektördeki güvenirliğine ve söküm aşamasında çevreye verdikleri öneme bağlı olduğunu söyledi. Özdoğan, geminin söküm işleminin 6 ile 8 ay arasında tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Adem Şimşek ise İngiliz Kraliyet Donanması'nın emekliye ayrılmış gemilerinden olan "Invincible"in söküm işleminin Türkiye'ye kazandırılmasının önemine işaret ederek, Leyal Gemi Söküm Şirketi'nin bu işi üstlenmesiyle sektörün gururu olduğunu ifade etti. İngiltere'de internete verilen ilanla yapılan ihaleye çok sayıda firmanın katıldığını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: "18 firmanın teklif verdiği bir ihalede Türkiye'nin tercih edilmesi, bizleri ve sektörümüzü gururlandırdı. İngiliz Savunma Bakanlığı yetkileri yeterlilik konusunda burada bir araştırma yaptılar. Çevreye uygun söküm yapılabileceği inancı doğduğu için Türkiye tercihte en üst sırada yer aldı. Leyal Gemi Söküm firması 30 yıllık bir firma ve birkaç yıl içinde buna benzer Avrupa menşeli 5 savaş gemisi daha getirdi ve başarı ile söktü. Türk gemi geri dönüşüm firmaları bu sınavdan da başarı ile geçti. Çevreye duyarlı bir gemi geri dönüşüm sanayicisi olduğumuz için İngiltere'nin de tercihi olduk. Biz dünyanın en iyi gemi geri dönüşüm bölgesiyiz. Pakistan, Bangladeş, Hindistan veya Çin gibi ilkel şartlarda gemi sökümü yapılan ülkeler arasında değiliz, en son teknoloji ve duyarlılık ile gemiyi bertaraf eden yeşil sektörüz." İngiliz donanmasında 25 yıl kullanılan ve 2005 yılında limana çekilen "Invincible" uçak gemisi, yaklaşık 30 yıl önce Avustralya'ya 175 milyon sterline satılmış, Arjantin'in Falkland adalarını işgal etmesi üzerine satış iptal edilmişti. Harrier tipi jetler ve helikopterler taşıyan geminin, Balkanlar'da ve Irak'taki operasyonlarda da görevlendirilmişti.