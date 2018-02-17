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İngilizlere keçeden Osmanlı motifi yapmayı öğretecekler

İZMİR, (DHA)- İNGİLİZLER, iğneli keçe atölyesinde Türk geleneksel sanatlarının örneklerini öğrenecek

17 Şubat 2018 15:34

İZMİR, (DHA)- İNGİLİZLER, iğneli keçe atölyesinde Türk geleneksel sanatlarının örneklerini öğrenecek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite, Yunus Emre Enstitüsü\'nün davetlisi olarak Londra\'da katılımcılara keçelerden Osmanlı sanat eserlerinde kullanılan motifleri yapmayı öğretecek. 15 - 20 Mart tarihleri arasında Londra\'da gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar Osmanlı sanatına ait çintemani, hatai, goncagül, lale, karanfil gibi motifleri işleyecek. Keçeler daha sonra telefon kılıfı, tablo, masa süsü gibi çeşitli formlara dönüştürülecek. Prof. Dr. Adanır, etkinlik kapsamında \"Anadolu halıcılığının İngiliz halıcılığının başlangıcına etkisi ve iki ülke arasındaki etkileşim\" başlıklı sunum da yapacak.  İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü\'nden davet aldıklarını belirterek, \"Keçeleştirilmiş tekstil yüzeyi üzerine iğneler yardımıyla yün lifleri kullanarak desen ve motif oluşturacağız. Osmanlı sanatına ait çokça kullanılan lale, karanfil, çintemani gibi motiflerle katılımcılara iğneli keçe yapmayı öğreteceğiz. Geleneksel kültürümüzde yer alan keçenin sanatsal yansımalarını yapım sırasında gösterme olanağı yakalayacağız\" dedi.
İngiltere\'de 15. yüzyıla dek halı kullanılmadığını, İngiltere Kralı 8. Henry döneminde Venedikli tüccarlar aracılığıyla İran ve Anadolu halılarının bu ülkeye gittiğini vurgulayan Prof. Dr. Adanır, şunları söyledi:
\"İngilizlerin geleneğinde halı yok. İngiliz sarayında 8. Henry\'nin bu halılar üzerinde resimleri yapılıyor. Resimlerde Uşak halılarını görebiliyoruz. Daha sonraki yıllarda ise kendi zevklerine daha çok hitap edebilecek halılar üretmeye başlıyorlar. 2. Mahmut döneminde de İngiltere\'ye halı siparişi veriliyor. Bu kez İngiltere\'den halılar geliyor. Ancak özellikle sanayi devriminin ardından Anadolu\'dan daha çok halı alıyorlar. İngilizler, İzmir\'de merkezi olan halı firması kuruyor. Batı Anadolu halıcılığını kontrolleri altına alıyorlar. Bu konu üzerine de sunum yapacağım. İki ülke arasındaki bağları da göstereceğiz.\"

FOTOĞRAF

 

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