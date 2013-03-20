İngilizlerden Bursaspor'lu futbolcuya 2 milyon Euro'luk teklif

Bursaspor'un alt yapısında oynayan 16 yaşındaki Enes Ünal içn İngiltere'nin devlerinden Chelsea'nin 2 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Yeşil beyazlı yönetim ise kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söylerken, baba Mesut Ünal ise Chelsea ve Manchester City'nin Enes konusunda çok ciddi olduklarını belirtti.

'Devler peşinde'

Bursaspor alt yapısında yetişen 16 yaşındaki Enes Ünal'a ünlü kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. Bursaspor'la Avrupa şampiyonluğu, ardından dünya dokuzunculuğu kazanan U-15 takımının bugüne kadar resmi lig maçlarında 250'ye yakın gol atan U-16 milli takımın golcüsü Enes'i takibe aldı. İngiliz basını, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Santos, İnter, Juventus, Mönchengladbacht ve Villareal gibi takımların ilgilendiği Enes için Chelsea'nin yeşil beyazlı kulübe 2 milyon Euroluk teklif yaptığını ileri sürdü. Yeşil beyazlı yönetim ise kendilerine hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediğini yarın genç oyuncunun babası Bursaspor'un eski kaptanlarından Mesut Ünal'la bir araya gelerek görüşme yapacaklarını kaydetti.

'Babası görüştü'

Bursaspor'un eski kaptanı Mesut Ünal, oğlunun transfer görüşmeleri nedeniyle hafta başında İngiltere'ye giderek Chelsea ve Manchester City yetkilileri ile görüşüp kulüplerde incelemede bulundu. İngiltere dönüşü görüşlerini Doğan Haber Ajansı muhabirine açıklayan Ünal, Chelsea ve Manchester City'nin Enes konusunda çok ciddi olduklarını söyledi. Enes'in hala Bursaspor Kulübü'nün futbolcusu olduğuna dikkat çeken ve son günlerde oğlunun isminin takımın yıldız futbolcusu Batalla'dan daha çok gündemde kalmasının ona zarar vermesinden korktuğunu belirten Mesut Ünal şöyle konuştu: "Enes hala Bursaspor'un futbolcusu. Hatta Bursaspor'a bir imza kadar yakın. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben yaptığım her görüşmede Bursaspor'un hakkını sonuna kadar koruyorum. Yetiştiğim kulübün haklarını savunuyorum. Bana gelen cazip tekliflere rağmen Enes hala Bursaspor'un oyuncusu."