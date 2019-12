İngilizler Obama'nın dedesine işkence yapmış!

ABD Başkanı seçilen Barack Obama'nın büyükbabasına, Kenya'daki bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizlerin işkence ettiği bildirildi.



İngiliz Times gazetesinin, Obama'nın Kenya'daki akrabalarının açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Obama'nın baba tarafından büyükbabası olan Hüseyin Onyango Obama'nın, İngiliz ordusuna aşçılık yaptığı sırada Kenya'daki bağımsızlık hareketine katıldığı, 1949 yılında tutuklanarak, yüksek güvenlikli bir cezaevinde iki yıl hapsedildiği belirtildi.



Haberde, büyükbaba Obama'nın, bu cezaevinde bağımsızlık direnişiyle ilgili bilgi vermesi için işkenceye maruz kaldığı kaydedilirken, Hüseyin Onyango'nun, Barack Obama'nın "Büyükanne Sarah" dediği 87 yaşındaki 3. karısı Sarah Onyango, "Beyaz askerler Afrikalı gardiyanlara, onu, itiraf edene kadar her sabah ve akşam kırbaçlamaları emrini vermişler" dedi.



Sarah Onyango, bu dönemde "beyaz askerlerin" devrimci faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen mahkumları "disipline etmek" için iki-üç günde bir cezeavini ziyaret ettiğini ifade ederek, bu ziyaretler sırasında eşinin, askerlerin bazen kendisinin testislerini metal bir aletle sıktıklarını, tırnaklarına ve kaba etlerine iğne batırdıklarını, ellerini-ayaklarını bir arada bağladıklarını söylediğini kaydetti.



İşkencelerin, büyükbaba Obama üzerinde kötü etki bıraktığını ve katı bir İngiliz karşıtına dönüştürdüğünü belirten Sarah Onyango, "O zaman, İngilizlerin aslında dost değil, düşman olduğunu anladık" diye konuştu.



Sarah Onyango, İkinci Dünya Savaşı sırasında Burma'da İngiliz ordusuna aşçılık yapan Hüseyin Onyango Obama'nın, ülkesine döndükten sonra her gazi gibi sömürge yönetiminden daha fazla özgürlük kazanma hayalini kurduğunu, kendisi Kenya'nın batısındaki Luo kabilesinin üyesi olmasına rağmen, Kikuyu Merkezi Birliği'ne sempati duyduğunu kaydetti.



Büyükbaba Obama'nın, İngiliz askerleri ve sömürgecilerin, Afrikalılara, özellikle o dönemde beyaz sömürgecileri öldürme sözü dahil olmak üzere gizli yeminler ettiklerine inanılan Kikuyu Merkezi Birliği üyelerine muamele biçiminden hoşlanmadığını belirten Sarah Onyango, kocasının direnişçilere bilgi verdiğini kaydetti ve "İngiliz ordusunda aşçılık görevi, daha sonra Mau Mau isyanına dönüşen gizli yemin hareketi için onu faydalı bir muhbir yaptı" diye konuştu.



Barack Obama, "Dreams from My Father" kitabında, büyükbabasının hapsedilişinden söz ediyor, ancak büyükbabasının "masum olduğunun anlaşıldığını" ve yalnızca "6 aydan fazla hapis yattığını" belirtiyor. Obama, kitapta büyükbabasının sömürge karşıtı harekete doğrudan katılmadığını da ima ediyor.



Mau Mau isyanı



Mau Mau isyanı ya da Mau Mau direnişi, 1952 ve 1960 yılları arasında Kenyalı direnişçilerin İngiliz sömürgeci yönetimine karşı sürdürdüğü ayaklanmadır. İsyan, askeri açıdan başarısız olmasına rağmen Kenya'nın bağımsızlık sürecini hızlandırdı.



Direnişçiler kendilerini Muingi (Hareket), Muigwithania (Anlaşma), Muma wa Uiguano (Birlik Yemini) veya Kikuyu Central Association (Kikuyu Merkezi Topluluğu) olarak adlandırıyorlardı.



İngiliz kaynaklarına göre isyanda ölen sivil Kenyalıların sayısı 12 bin civarındayken, bazı tarihçiler gerçek sayının 50 bini aştığına inanıyor.