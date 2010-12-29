İngilizler Müslüman oluyor

T24- Times gazetesi, İngiltere'de son on yılda İslamiyete geçenlerin sayısının bir önceki on yıla göre iki kat arttığını ve 100.000'i bulduğunu yazdı. Yazılanlara göre İslamiyete geçenlerin üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Times gazetesi "İki kültür arasında kalmak" başlıklı 'İngiltere'de islamiyeti seçip müslüman olanlar' hakkındaki özel araştırmaya 2 sayfa ayırdı.



Şimdiye dek İngiltere'de müslümanlığı seçenlerle ilgili yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birinin sonuçlarına yer verilen özel dosya oldukça ilginç sonuçları ortaya koyuyor.



Faith Matters isimli vakfın araştırmasına göre İngiltere'de son on yılda İslamiyete geçenlerin sayısı bir önceki on yıla göre iki kat artmış ve 100.000'i bulmuş.



Geçtiğimiz yıl müslüman olanların sayısı ise 5200. Müslüman olan İniglizlerin ortalama yaşı 27 buçuk ve bu grubun üçte ikisi kadınlardan oluşuyor.

İslamiyeti seçen kadınların hemen hepsi başörtüsü takıyor, peçe ya da nikab gibi yüzü tümüyle kapayan kıyafetleri ise tercih etmiyor ancak takılma hakkına saygı duyuyor.



Haberde İslamiyeti tercih eden ingilizlerin oldukça zor bir durumda kaldıkları zira hem yeni dahil oldukları müslüman toplumu tarafından kolaylıkla kabul edilmedikleri hem de yakın çevreleri tarafından dışlandıklarının altı çiziliyor.