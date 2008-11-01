İngilizler, 'kırmızı kulübelerin' akibetini tartışıyor

İngiltere'nin, çift katlı otobüsler gibi akla gelen sembollerinden kırmızı telefon kulübeleri, hızla kullanım dışı kalsa da halk kent kültürünün parçası olan "sevgili kulübelerinden" ayrılmak istemiyor.



Yetkililer kulübelerin sayısını azaltmayı planlarken, ülke genelindeki 12 bin 700 kulübenin üçte birinin kaderinin ne olacağı henüz belli değil.



Telekomünikasyon şirketi BT, bu kulübelerin yaklaşık 400'ünün hurdaya çıkarılacağını ve yaklaşık 4 bini için yerel yönetimlerle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



Sokak mobilyaları



Köyler ve yerel yönetimler bu sokak mobilyalarını, başka amaçlarla kullanarak kurtarmak için çabalarını artırdı. Bazı kulübeler, ilan tabelası, sera ya da minyatür sanat galerilerine dönüştürülüyor. Yerel yönetimler, kulübelerden birini "evlat edinmek" için yarına kadar başvurabilecek.



Küçük Lighthorne köyü, kırmızı kulübesini ilk sahiplenen yerleşimlerden oldu. Lighthorne yönetimi, BT şirketine 1 sterlin ödeyerek kulübesini satın aldı.



Kulübeyi almaya karar veren Lighthorne kilise konseyi başkanı Josette Tait, kulübenin "kültürel miraslarının önemli bir parçası olduğunu, 60 yıldan fazla süredir onlarla birlikte olduğunu" belirtiyor.



Tait, 460 nüfuslu köyde bir yıldan fazla süredir kimsenin kulübeyi kullanmadığını, herkesin sabit ya da mobil telefonu olduğunu söylüyor.



Sahip çıkılmayanlar hurdaya...



BT şirketi sözcüsü Gemma Thomas, paralı telefon kullanımının, cep telefonlarından sonra belirgin biçimde düşüş gösterdiğini, kulübelerin yarısından fazlasının artık kar getirmediğini söyledi.



"Para kaybettiren" telefonlar arasında binlerce kırmızı kulübenin de bulunduğu, yerel yönetimler kulübelerine sahip çıkmazsa çoğunun "geri dönüşüm" merkezlerine gönderilecekleri belirtiliyor.



Thomas, çoğunluğu kırsal bölgelerdeki yerleşimler olmak üzere yerel yönetimlerin yaklaşık 300 kulübeyi almak için başvuruda bulunduğunu, bu sayının artmasını beklediğini kaydetti.



"Bir kulübe evlat edin!" planını destekleyen muhafazakar milletvekili Alan Duncan, "İngiltere'nin ikonik imajlarından biri" olarak tanımladığı kulübelerin korunması için daha fazla yönetimin harekete geçmesini umduğunu belirtti.



İlk kulübe 1924'te hizmete girdi



İngiliz mimar Sir Giles Gilbert Scott tarafından tasarlanan kulübelerin ilki 1924'de hizmet vermeye başlamıştı. 1932'de üretilen K9 modeli en yaygın kulübe oldu.





Vandalizm, koruyucu bakım masraflarının yüksekliği ve erişim problemleri nedeniyle BT'den önceki Posta Kurumu, 1960'larda eski modelleri yenileriyle değiştirmeye başladı.





Kulübeleri korumak için o dönemde harekete geçen gruplar yaklaşık 3000 eski kulübenin, tarihi yapı olarak tescillenmesini ve korumaya alınmasını sağladı.





Lighthorne gibi küçük yerleşimlerdeki kulübelerin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Köy sakinlerinden bazıları, bu kulübenin içinde 1940'larda yakınlarıyla konuştuklarını hatırlıyor.





Köy sakinleri, biraz masrafa girip kulübenin boyasının yeniledikten sonra, içinde artık bir telefon olmayan bu kırmızı "evlatlıklarıyla" ne yapacaklarını henüz bilmiyorlar.





Tait, artık işlevsiz de olsa kulübeyi korudukları için mutlu olduklarını belirterek, "Onu tamamen kaybetmek ve her zaman olduğu yerde bir boşluk kalmasındansa, onu satın almamız daha iyi oldu" diyor.

