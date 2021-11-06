İngilizler için en ucuz tatil adresi Türkiye seçildi

İngiltere'de döviz kuru hareketleri incelenerek hazırlanan 'Holiday Money Index 2021' raporu yayımlandı. Buna göre, İngilizler için en ekonomik ülke Türkiye oldu.

Sıralamada, Türkiye Jamaika, Mauritius ve Kenya gibi ülkelerin üstünde yer aldı. Raporda, sterlinin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazandığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin ekonomik avantajlar sebebiyle en çok tercih edilen ülke olması bekleniyor.

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Sözcü'nün haberine göre, döviz kuru hareketleri baz alınarak hazırlanan raporda, Jamaika, ikinci sırada yer aldı. Jamaika parasının sterlin karşısında yüzde 34 oranında bir değer kaybı yaşadığı hatırlatıldı. Doğu Afrika’daki Mauritius üçüncü sırada yer alırken, ülkenin para biriminin sterlin karşısında yüzde 29’luk bir değer kaybı yaşadığı ifade edildi. Yine bir Afrika ülkesi olan Kenya da dördüncü sırada yer aldı.