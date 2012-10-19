İngilizler havadan yakıt üretti

İngiliz bilim adamları, havadan yakıt üretmenin yolunu buldu. Yöntem havadaki karbondioksit ve su buharındaki hidrojenin ayrıştırılmasına dayanıyor.



İngiliz bilim adamları, havadaki karbondioksit ve su buharındaki hidrojeni ayrıştırarak yakıt buldu. Söz konusu yöntemin daha verimli hale getirilmesi durumunda petrole daha az ihtiyaç duyulacak.

Küçük bir İngiliz firmasının geliştirdiği yöntem, karbondioksit ve hidrojenin eletkrik yoluyla ayrıştırılmasına dayanıyor. Elde edilen yakıt, otomobillerin deposunda herhangi bir değişiklik yapmadan kullanılabiliyor.

Petrolden üretilen yakıtlarla benzer bir görünüş ve kokuya sahip olan yeni buluşun, fosil yakıtlardan çok daha temiz ve sağlıklı olduğu belirtiliyor.

Yeni yöntemle ağustos ayından bu yana 5 litre yakıt elde edilirken, üretimin ticari hale gelmesi için verimliliği artırma çalışmaları sürüyor.

Havayı yakıta dönüştürürken rüzgar enerjisinden gelen elektriğin kullanılmasıyla yöntemin tamamen yeşil hale getirilmesi planlanıyor.

Uzmanlar yeni buluşun enerji krizini çözüp küresel ısınmayı geri çevirmede ve yakıt masraflarını düşürmede büyük etki yaratacağına dikkat çekiyor.