İngilizler ev alıp satmıyor

İngiltere’de emlak piyasasındaki durgunluğun giderek arttığı, ev satışlarının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.



İngiltere’de satılan evlerin teknik ekspertizini gerçekleştiren Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) adlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Rics’in bu konudaki rutin araştırmalarının başlatıldığı 1978 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Araştırmalar ülkede ev satışlarının geçen yılın Eylül ayına göre de yüzde 52 oranında azaldığını ortaya koydu.



İngiltere’de faaliyet gösteren emlakçılar da Eylül ayı boyunca her hafta ortalama birer ev satışı gerçekleştirebildiklerini açıkladı.



Başkent Londra’nın emlakçı başına düşen ev satışı açısından en kötü durumdaki kent olduğu, her bir emlakçının geçen üç ay boyunca ortalama sekizer ev satabildikleri belirtildi.



Ülke çapında emlakçıların yüzde 91’i geçen üç ay boyunca büyük fiyat düşüşleri kaydettiklerini de belirtirken, artık sadece ciddi bir finans kaynağı olan kişilerin emlak piyasasına girebildikleri kaydedildi.



İngiltere’nin en büyük tut-sat sağlayıcıları olan Halifax ve Nationwide da ülkede geçen bir yıl boyunca ev fiyatlarının ortalama yüzde 12 oranında değer kaybettiğini açıkladı.