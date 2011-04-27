İngilizler düğün için kamp kurmaya başladı

T24- Kraliyet düğününe üç gün kala, geleceğin kralı olarak görülen Prens William ve müstakbel eşini yakından görmek isteyenler, başkent Londra'da kamp kurmaya başladı.

Dün akşam John Loughrey adlı 56 yaşındaki bir İngiliz düğünün yapılacağı Westminster Kilisesi önünde yerini alan ilk kişi oldu.

Uyku tulumunu, yiyecek, içeceklerini ve şemsiyesini alıp gelen Loughrey'nin üzerinde de "Diana seninle gurur duyacak" yazılı bir tişört var.

Loughrey uzun yıllardır Kraliyet ailesini izliyor, 1981'den bu yana her düğünde yol kenarındaymış. Bir iki kez Kraliçe ile konuşma fırsatı bile bulmuş.

Loughrey, Prenses Diana'nın cenazesi öncesinde de günlerce kilise önünde beklemiş.





Büyükanne torunları ile kamp yapacak





Bundan kısa süre sonra ona 190 kilometre uzaktaki Norfolk'tan gelen Gwen Murray katıldı.

76 yaşındaki 'Büyükanne' Murray, eşyalarını kaldırıma yerleştirip örgüsünü örmeye başladı bile.

Murray Cuma'ya kadar yerinden ayrılmayı düşünmediğini söylüyor; ancak kızı 'her ihtimale karşı' bir otel odası rezerve etmiş.

Murray yarın kendisine üç kızının ve iki torununun da katılacağını söyledi.



Murray, 1981'de de Prens Charles ve Leydi Diana'nın düğünü için Buckingham Sarayı önünde kamp kurmuş; Prens Andrew ve Sarah Ferguson'un düğününde Londra'da, Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un düğününde Windsor'daymış.

Murray, "Ben savaş yıllarında yetiştim ve o zamanlar Kraliyet Ailesi çok popülerdi. Onlara saygım sonsuz." diyor.

Önümüzdeki gün ve saatlerde onlara daha pek çoklarının Murray ve Loughrey'e katılması bekleniyor.

İngilizler için bu gibi büyük etkinliklerin bir parçası olabilmek için geceden kamp kurmak, gelenekten...

Başbakan David Cameron da bundan tam 30 yıl önce arkadaşları ile birlikte müstakbel damadın anne ve babasının, yani Prens Charles ve Leydi Diana'nın düğünlerini izlemek için kamp kuranlardan biriydi.

5.500 sokak partisi planlanıyor

Düğünün yapılacağı Westminster Kilisesi'nin ve Buckingham Sarayı'nın karşısında medya için hazırlanan ikişer katlı stüdyo kabinlerinde son rötuşlar yapılıyor.

Çiçekçiler kiliseye ve saraya gönderilecek aranjmanlar için hazırlıklarını tamamlıyor.

600 davetlinin katılacağı resepsiyon ve 300 davetlinin yer alacağı akşam yemeği için mutfak ekibi de hazır.



John Loughrey Kraliyet Ailesi'nin önemli günlerinde yıllardır hep fonda bir yerlerde yer aldı.

Düğün alayının geçeceği güzergaha ve kentin en önemli merkezlerinden Trafalgar Meydanı ile Hyde Park'a dev ekranlar kuruluyor; yüzbinlerce kişinin piknik sepetleri ile düğünü izlemek için toplanması bekleniyor.

Bu iki merkezde ayrıca şampanya ve düğün pastaları satacak büfeler kuruluyor.

Düğün alayı halkın onları görebilmesi için atlı arabayla bir kaç kilometrelik bir yolculuk yapacak. Kentin ana arterleri kalabalığın rahat hareket edebilmesi için o gün uzun saatler trafiğe kapalı kalacak.

Eğer Prens ve müstakbel eşini omuzlar üzerinden ve başlar arasından görmek için beklemek istemiyorsanız, bir diğer alternatif, sokağınızı trafiğe kapatıp parti düzenlemek.

Yetkililer düğünü kendi mahallelerinde kutlamak için 5.550 parti izni başvurusu yapıldığını söyledi.

Ancak belediyeler trafiği kapatmak için izin almaya gerek kalmadan sokak aralarında daha pek çok parti yapılacağını söylüyor.

29 Nisan, düğün dolayısıyla resmi tatil ilan edildi.

Ancak tüm bu hazırlıkları yağmur bulutlarının gölgelemesi olasılığı giderek artıyor.

Meteoroloji yetkilileri Cuma günü serin, yağmurlu, esintili hatta belki gökgürültülü bir hava bekliyorlar...

Bu durum düğünün neşesini biraz kaçırabilir.

Ancak en azından İngilizler, konserlerde, spor etkinliklerinde naylon yağmurluklarını üzerlerine geçirip bir şey olmamış gibi eğlencelerini sürdürmeye alışık.

Londra'da son bir kaç yılın 29 Nisan hava durumu şöyle: