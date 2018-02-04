“İngilizler Brexit konusunda fikir değiştireceklerse bunu hemen yapmalılar”

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti milletvekili ve eski başsavcı Dominic Grieve, Brexit konusuna ilişkin vatandaşların fikir değiştirmiş olabileceğini vurgulayarak, “Bu konuda fikir değiştireceklerse bunu hemen yapmalılar” dedi.

The Independent gazetesine konuşan Grieve, önümüzdeki altı ayın AB’den ayrılmak konusunda geri atmak için nihai karar verilmesi gereken zaman aralığı olduğunu söyledi ve kamuoyunu fikir değiştireceklerse zamanın daraldığı konusunda uyardı.

“Kısa bir süre sonra AB’den ayrılma kararını tersine çevirmek için çok geç olacak; bu altı ay içinde tekrar düşünülmeli. Eğer karar değiştirecekler varsa bunu 29 Mart 2019’dan sonra yapamazlar, aslında bu sonbahara kadar fikirlerini netleştirmeleri gerekir” diyen Grieve, ikinci bir referandum çağrısı yapmadığını, ancak, Brexit konusunda insanlara fikirlerini değiştirme hakkı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Grieve, “İkinci bir referandum çağrısı yapmıyorum. Fakat insanların fikirlerini değiştirmiş olabileceği ihtimalini hesaba katmamız gerekir” dedi.