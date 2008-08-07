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Spor

İngilizler bilet kurbanı

Pekin Olimpiyatlarına giden yüzlerce İngiliz sporcu ve ailesinin aldığı biletlerin sahte çıktığı iddiaları ile çalkalanıyor.

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Pekin Olimpiyatlarına giden yüzlerce İngiliz sporcu ve ailesinin aldığı biletlerin sahte çıktığı iddiaları ile çalkalanıyor.  Pekin Olimpiyatları’nın başlamasına sadece günler kala İngiltere, şimdi de sahte bilet skandalı ile çalkalanıyor. Bilet satışı yapan resmi websitesi görünümündeki siteleri kullanarak bilet alan yüzlerce kişinin biletlerinin sahte olduğu iddia edildi.

Taraftarlar, sporcu ve ailelerinin bugüne kadar 30 bin sterlinlik sahte bilet aldıkları ortaya çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi resmi web sitesi görünümünde bilet satışı yapan www.Beijingtickets.com sitesini kapatmaya çalışıyor. Sitenin merkezi olduğu söylenen başkent Londra ve diğer şehirlerdeki adreslerin de uydurma olduğu anlaşıldı. İngiltere dışında bilet skandalının Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’dan da yaşandığı tespit edildi.

Siteyi kullanarak bilet alanların zararlarının herhangi bir şekilde karşılanmasının mümkün olmadığını belirten yetkililer, en kısa zamanda site hakkında yasal işlem yapılacağını ifade ettiler.

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