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Spor

İngilizler Bale için yarışıyor 

İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, Lverpool'u geçerek kupaya uzanmasındaki en büyük etken olan Gareth Bale'in peşinde

28 Mayıs 2018 16:34

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi\'nde Real Madrid\'in, Lverpool\'u geçerek kupaya uzanmasındaki en büyük etken olan Gareth Bale\'in peşinde.
Transfer dönemlerinde ismi sürekli Manchester United ile anılan Gareth Bale\'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.  
İngiliz Express Sport\'un haberine göre, Manchester United\'ın Chelsea, Bayern Münih ve Paris St Germain\'in Bale\'i kadrolarında görmek istediğini iddia etti. Manchester United\'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho\'da, şartların uygun olması halinde Bale\'in transferine onay verebilir.
Bale\'in Manchester\'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan Real Madrid, eski Barselonalı Neymar için Paris Saint Germain\'in kapısını çalacak.
Bale\'in menajeri Jonathan Barnett\'in de Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale\'in geleceğini planlamak istiyor. 

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