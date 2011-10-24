-İngilizler AB üyeliği için referandumu oylayacak LONDRA (A.A) - 24.10.2011 - İngiliz milletvekilleri bugün ülkenin AB üyesi olarak kalıp kalmamasına ilişkin referanduma gidilip gidilmemesini oylayacak. İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılacak oylamanın sonucunun bağlayıcılığı olmayacak, ancak İngiliz basını oylamanın Başbakan David Cameron'ın liderliği konusunda sınav niteliği taşıdığını yazıyor. Cameron'ın lideri olduğu, koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti'deki toplam 305 milletvekilinin 100'e yakınının AB üyeliğinin referanduma götürülmesine destek verdiği basına yansıyor. Parlamentonun arka sıralarında yer alan üyelerin oluşturduğu İş Komitesi, kamuoyundan 100 binden fazla imza toplanmasının ardından AB üyeliğiyle ilgili referanduma gidilmesi konusunu gündeme taşıyor. İngiltere'de bir konuya ilişkin 100 bin veya daha fazla imza toplandığında, o konu Avam Kamarası'nın gündemine getirilerek, tartışılabiliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague BBC Radyo 4'e yaptığı açıklamada, referandum için oylama yapılacak olmasını "yanlış zamanda, yanlış soru" sözleriyle değerlendirdi. Hague, "AB'ye şüpheyle bakan" görüşleriyle bilinse de, referanduma gidilmesinin ülkenin mevcut kötü ekonomik koşullarında yanlış olacağını düşünüyor. Muhafazakarlar içindeki çatlağın Cameron'ı zorlayacağı yorumları yapılırken, İngiltere Başbakanı AB üyeliği konusunda referanduma gitmenin "politikaları olmadığını" söylüyor.