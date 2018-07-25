İngiliz Yüksek Mahkemesi: Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, mutsuz evliliğin boşanmak için gerekçe sayılamayacağına karar verdi. Mahkeme, yasadaki gerekçeler arsında mutsuzluğun olmaması nedeniyle 40 yıllık kocasından boşanmak isteyen kadının talebini geri çevirdi.

Tini Owens adlı 68 yaşındaki kadının evliliklerinde aşkın kaybolduğunu söyleyerek 2015'te 40 yıllık kocası Hugh Owens'a açtığı dava Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Mahkeme, evlilikle ilgili yasalara gönderme yaparak çiftin ancak ayrı yaşadıkları sürenin beş yılı dolduracağı 2020'de boşanabileceklerine hükmetti.

Mevcut İngiliz yasalarına göre çiftlerin boşanabilmek için şu beş maddeden birini gerekçe olarak göstermesi gerekiyor:

Zina

Makul olmayan davranış

İki yıldan sonra terk etme

İki yıllık ayrılık (İki tarafın da kabul etmesi halinde)

Beş yıllık ayrılık. (Taraflardan biri boşanmayı kabul etmezse)

Yargıçlar, kararı 'gönülsüzce" aldıklarını ancak görevlerinin yasa yapmak değil, yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu vurguladı.

Tini Owens'ın 80'li yaşlardaki kocası Hugh Owens, karısının ya başka biriyle ilişkisi olduğu ya da 'sıkıldığı' için boşanmak istediğini söylüyor.

İki yetişkin çocukları olan çift, duruşmaya katılmadı.

Tini Owens, karardan düş kırıklığına uğradığını söyledi.