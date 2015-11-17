T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz yolcu, uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştı!

Yolcu kontrol altına alınırken, uçak planlanan uçuşuna devam etti

17 Kasım 2015 23:46

İngiliz hava yollarına ait uçaktaki kadın yolcu havadaki uçağın kapısını açma teşebbüsünde bulundu. Yolcu kontrol altına alınırken, uçak Boston havaalanına planlanan yolculuğuna devam ettti.

Massachusetts Eyalet Polisi, uçağın planlanan şekilde Boston’daki Logan Uluslarası Havalimanı’na inmesinin ardından yolcuyu gözaltına alırken, polis sözcüsü David Procopio, yaşananların ardında terör şüphesi bulunmadığını açıkladı.

Heathtrow Havaalanı'ndan kalkan British Airways'e ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. Adı belirtilmeyen bir kadın yolcu uçağın kapısını açma girişiminde bulunduğu sırada engellendi.

Konuyla ilgili, Federal Havacılık Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Heathrow’dan Boston’a giden 213 numaralı British Airways uçuşunda bulunan bir yolcu, çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından kontrol altına alınmıştır. Kokpit güvendedir ve uçuş Boston’a doğru devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER

bostonbritish airways

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24