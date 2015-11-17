İngiliz yolcu, uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştı!

İngiliz hava yollarına ait uçaktaki kadın yolcu havadaki uçağın kapısını açma teşebbüsünde bulundu. Yolcu kontrol altına alınırken, uçak Boston havaalanına planlanan yolculuğuna devam ettti.

Massachusetts Eyalet Polisi, uçağın planlanan şekilde Boston’daki Logan Uluslarası Havalimanı’na inmesinin ardından yolcuyu gözaltına alırken, polis sözcüsü David Procopio, yaşananların ardında terör şüphesi bulunmadığını açıkladı.

Heathtrow Havaalanı'ndan kalkan British Airways'e ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. Adı belirtilmeyen bir kadın yolcu uçağın kapısını açma girişiminde bulunduğu sırada engellendi.

Konuyla ilgili, Federal Havacılık Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Heathrow’dan Boston’a giden 213 numaralı British Airways uçuşunda bulunan bir yolcu, çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından kontrol altına alınmıştır. Kokpit güvendedir ve uçuş Boston’a doğru devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.