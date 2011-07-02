-İNGİLİZ VODAFONE HİNDİSTAN'DA BÜYÜYOR LONDRA (A.A) - 02.07.2011 - İngiliz cep telefonu şirketi Vodafone, Hindistan'da Essar ile ortak olduğu cep telefonu şirketi Vodafone Essar'daki Essar hisselerini 5,46 milyar dolara satın almayı kabul etti. Satın alma anlaşmasıyla, gelirleri bakımından dünyanın en büyük cep telefonu şirketi olan Vodafone, Essar'ın, Vodafone Essar'daki yüzde 33 hissesini üzerine alacak ve bu şirketteki payı yüzde 74'e ulaşacak. Kalan yüzde 26 oranındaki hisseler ise Hindistanlı yatırımcıların elinde bulunuyor. Vodafone'nun yapacağı ödeme 880 milyon dolarlık stopaj vergisini de kapsıyor. Vodafone, Hindistan pazarına 2007 yılında Hong Kong'lu Hutchison Telecommunications'ın sahibi olduğu Hutchison Essar'ın yüzde 67 hissesini 11,1 milyar dolara satın alarak girdi. Daha sonra Hutchison Essar'ın adı Vodafone Essar olarak değişti. Vodafone'nun Hindistan'a girişi daha sonra pahalı bir projeye dönüştü. Hindistan hükümeti geçen yıl, Hong Kong'lu Hutchison Telecommunications'ın sahibi olduğu Hutchison Essar'ı 2007 yılında satın almasıyla ilgili olarak Vodafone'a 2,5 milyar dolar tutarında vergi cezası kesti. Vodafone, satın alma anlaşmasının Hindistan yasalarına tabi olmadığından bu vergiyi ödemek zorunda olmadığını savunuyor. Şu anda Vodafone Essar'ın abone sayısı 140 milyona ulaşmış bulunuyor.