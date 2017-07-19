İngiliz vekil halkı Hint keneviri içmeye çağırdı

İngiltere'de Ana muhalefet İşçi Partisi milletvekili Paul Flynn, parlamentoda "uyuşturucu" konulu oturumdaki konuşmasında halkı, hükümete uyuşturucu yasalarını değiştirmeye dönük baskı oluşturmak için vatandaşlara parlamentoda Hint keneviri içme çağrısı yaptı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, "Milletvekili olarak yapmamam gereken bir şey, biliyorum ama halkı yasaları çiğnemeye çağırıyorum" diyen Paul Flynn, "Buraya gelsinler, Hint keneviri içsinler, hükümete meydan okusunlar, yetkililer de onları tutuklasın. Hükümetin betonlaşmış zihniyetini değiştirmenin tek yolu bu. Yasalar da kanıta dayanmıyor ve ön yargıyla dolu" dedi.

"Damar sertliği hastasının Hint keneviri çayı içmesine yardım ettim"

Flynn, kendisini ziyarete gelen damar sertliği hastası bir aktivistin Hint keneviri çayı içmesine yardım ettiğini de anlattı.

Aktivist Elizabeth Brice'ı parlamentonun terasında ağırladığını ve Hint keneviri çayı yapması için sıcak su sağladığını dile getiren Flynn, Brice'ın mevcut yasalara göre bu nedenle 7 yıl hapis yatabileceğini, kendisinin de iş birliği nedeniyle onunla aynı kaderi paylaşabileceğini ifade etti.

Hükümet politikasına sert eleştirilerde bulunan Flynn, mevcut politikanın kronik ağrılarla yaşayan hastalara kendi ilaçlarını seçme hakkı vermediğini savundu. Flynn, bu durumdaki insanlara "sivil itaatsizlik" eylemi çağrısında bulundu.

Hint kenevirinin tıbbi kullanımının serbest bırakılması için kampanya yürüten Brice, 2011'de hayatını kaybetmişti. Tedavi fonksiyonu olmadığı için Hint keneviri bulundurmak ya da temin etmek İngiliz yasalarına göre suç teşkil ediyor.

Hint kenevirinin tıbbi amaçlarla kullanımının serbest olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları, reçeteleriyle ülkeye 30 gün için Hint keneviri temelli ilaçlar sokabiliyor ancak bu başka ülkelerden reçeteleri olsa bile İngiliz vatandaşları için suç niteliğini koruyor.