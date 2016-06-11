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Spor

İngiliz ve Rus taraftarlar birbirine girdi; 5 yaralı, 5 gözaltı

Kavgada yaralanan bir Rus taraftar kalp krizi geçirdi

11 Haziran 2016 23:17

Euro 2016’da bugün karşılaşacak olan İngiltere ile Rusya milli takımlarının taraftarları maç öncesi birbirine girdi. Polisin müdahale ettiği olaylarda 5 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, maç öncesi İngiliz taraftarlar Marsilya'da eski Liman Meydanı'nda olay çıkardı. Önce Fransızlarla kavga eden İngiliz taraftarlar, daha sonra ise Ruslarla kavgaya tutuştu. Sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan ve ayrıca kalp krizi geçirdiği öğrenilen bir Rus taraftarın ise durumun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.

 

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