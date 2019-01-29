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Dünya

İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti onaylandı

AB ve İngiltere, Brexit sonrası karşılıklı vize muafiyeti uygulayacak

29 Ocak 2019 22:34

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasında birlik ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasına yönelik düzenlemeyi onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit  sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vize konusunu görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Sivil Özgürlükler Komitesi üyesi 53  milletvekili, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara vize  uygulanmamasına yönelik düzenlemeyi oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, Brexit'in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde  vatandaşlar karşılıklı olarak 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriş imkanı  bulacak.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda oylanması ve AB Konseyinin onayı gerekiyor.

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