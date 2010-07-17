İngiliz vatandaşları da peçe ve çarşafa karşı

T24- YouGov adlı araştırma şirketi, Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısının bu hafta mecliste kabul edilmesinin ardından, 2 bin 205 kişiye, "İngiltere'de de peçeli çarşafın yasaklanması gerektiğini düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti.

İnternet üzerinden 14-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 67'si ülkede peçeli çarşafın yasaklanması gerektiğini belirtti.

Bölgelere göre de değerlendirilen araştırma sonuçlarına göre, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'de yüzde 71 peçeli çarşafın yasaklanması gerektiğini düşünürken, başkent Londra'da yaşayanların yüzde 32'si kesinlikle yasaklanmaması gerektiğini ifade etti.

Fransa'da peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı bu hafta mecliste kabul edilirken, Belçika'da da benzer bir yasak geçen Nisan ayında getirilmişti.



