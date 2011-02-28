-İNGİLİZ VATANDAŞINA 20 YIL HAPİS BAĞDAT (A.A) - 28.02.2011 - Irak mahkemesi, iki özel güvenlik görevlisini öldürmek suçundan yargılanan bir İngiliz vatandaşını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Danny Fitzsimons adlı 30 yaşındaki İngiliz vatandaşı, 2009 yılında kendisiyle birlikte çalışan Avustralyalı ve İngiliz iki özel güvenlik görevlisini ateş açarak öldürmek ve bir Iraklı koruma görevlisini de öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanıyordu. Savunmasında iki kişiyi meşru müdafaa nedeniyle öldürdüğünü öne süren Fitzsimons, Travma Sonrası Stress Bozukluğu sorunu bulunduğunu iddia ederek, verilecek cezada bunun göz önünde bulundurularak indirime gidilmesini istemişti. Irak mahkemesince yargılanarak suçlu bulunan ilk Batılı olan Fitzsimons hakkında 20 Şubatta verilmesi beklenen karar, mahkemenin tıp komitesinden sanığın akli dengesi konusunda daha fazla bilgi almasına imkan sağlamak amacıyla bugüne ertelenmişti. Fitzsimons'ın Iraklı avukatı Tarık Harb kararın okunmasından önce yaptığı açıklamada, ''mahkemenin kararını verirken müvekkilimin akli dengesini göz önünde bulunduracağı ve en azından ölüm cezası vermeyeceği konusunda iyimseriz. Verilecek ceza 15, 20 yıl veya ömür boyu hapis olabilir'' diye konuşmuştu.