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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz vatandaşı 300 IŞİD'li Türkiye'de

İngliz Times gazetesi, örgütün uğradığı yenilgi sonrası 300'e yakın IŞİD'li İngiliz savaşçının Türkiye'de saklandığını öne sürdü.

28 Aralık 2017 00:25

İngiliz Times gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiliz vatandaşı yaklaşık 300 kadar IŞİD militanının Türkiye'de saklandığı belirtildi.

Haberde, IŞİD'e katılmak üzere yola çıkan 850 İngiliz vatandaşının yarıya yakınının geri döndüğü, örgüte katılanların 130'unun öldüğünün de doğrulandığı yer aldı.

Uluslararası koalisyondan IŞİD açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da IŞİD'in savaşçıları ve elindeki toprakların tamamına yakınını kaybettiğini duyurdu.

ABD’nin başını çektiği uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonu, örgütün Irak ve Suriye’de aldığı yenilgiler sonrasında neredeyse savaşçılarının da tamamını kaybettiğini açıkladı.

Koalisyon Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, IŞİD'in bir zamanlar en yoğun olduğu Irak ve Suriye sınır bölgesinde "bin IŞİD'linin dahi" bulunmadığını belirtti. Koalisyon henüz birkaç yıl önce çoğu yabancı ülkeden on binlerce savaşçının IŞİD saflarında yer aldığını vurguladı.

İşgal edilen topraklar geri alındı

Açıklamada "uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye’de IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlarda, 2014'ten bu yana örgütün elde ettiği toprakların neredeyse tamamının geri alındığı” belirtildi.

Açıklamada ayrıca IŞİD bayrağı altında savaşan militanların büyük bölümünün ya öldüğü ya da hapiste olduğu, koalisyonun kaçan IŞİD'lilerle ilgili ise spekülasyon yapmak istemediği vurgulandı.

dpa/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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