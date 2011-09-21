-İngiliz uçakları Kaddafi güçlerini bombaladı LONDRA (A.A) - 21.09.2011 - İngiliz savaş uçaklarının, Libya'nın üç farklı bölgesinde Muammer Kaddafi güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi. İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir uçağın önce Beni Velid'de komuta ve kontrol tesisini imha ettiği, daha sonra ülkenin güneyindeki Hun bölgesinde başka bir hedefi vurduğu kaydedildi. Açıklamada, Tornado GR4 savaş uçaklarının Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kentinde uçaksavar topları ve zırhlı araçlar için üs olarak kullanılan eski bir okulu vurduğu belirtildi.