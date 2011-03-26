-İNGİLİZ UÇAK GEMİSİ JİLET OLACAK LONDRA (A.A) - 26.03.2011 - İngiltere donanmasına ait "Invincible" (Yenilmez) adlı uçak gemisi, İzmir'de jilet olacak. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Portsmouth limanından ayrılan ve römorkörlerin çektiği geminin İzmir'de söküm tesislerine gittiği belirtildi. İnternet sitesinde yayımlanan ilanla İzmir'deki söküm tesisine 2 milyon sterline satılan geminin söküm işlemlerinin yaklaşık 8 ay süreceği kaydedildi. İngiliz donanmasında 25 yıl kullanılan ve 2005 yılında limana çekilen Invincible uçak gemisi, yaklaşık 30 yıl önce Avustralya'ya 175 milyon sterline satılmış, Arjantin'in Falkland adalarını işgal etmesi üzerine satış iptal edilmişti. Harrier tipi jetler ve helikopterler taşıyan geminin, Balkanlar'da ve Irak'taki operasyonlarda da görevlendirildiği belirtildi.