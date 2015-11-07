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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz uçağı felaketten kıl payı kurtuldu

Thomson Havayolları'na bağlı bir yolcu uçağının Ağustos ayında Şarm El Şeyh'e iniş yaparken bir füzeye hedef olmaktan kılpayı kurtulduğu açıklandı.

07 Kasım 2015 21:12


Daily Mail ve Guardian gazeteleri, İngiliz Thomson Havayolları'na ait yolcu uçağının Ağustos ayında Şarm El Şeyh'e inişe geçtiği sırada, 300 metre uzaklıktaki bir füzeye hedef olmaktan kurtulduğunu yazdı. Uçağın pilotunun füzeyi fark ettiği ve uçağın yönünü değiştirmeyi başardığı belirtildi.180 kişinin bulunduğu uçağın güvenli bir biçimde Şarm El Şeyh'e inmeyi başardığı kaydedildi.

Londra'daki Ulaştırma Bakanlığı ve Thomson Havayolları söz konusu haberleri doğruladı. Bakanlıktan bir sözcü füzenin büyük olasılıkla Mısır Ordusu'nun rutin olarak yaptığı tatbikatlardan biri sırasında ateşlendiğini belirtti. Sözcü, "Olayı o dönemde araştırdık ve şu sonuca vardık: Bu, hedef gözetilerek düzenlenen bir saldırı değildi" dedi.

Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a giden bir Rus yolcu uçağı bir hafta önce Sina Yarımadası'nda düşmüş, IŞİD örgütü, uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, uçağın bomba sonucu düşmüş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Thomson HavayollarıAğustosMailGuardianUlaştırma BakanlığıMısır OrdusuRusSina YarımadasıIŞİDDeutsche Welle TürkçeHT/SÖ

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