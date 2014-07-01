T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz TV yıldızı Rolf Harris cinsel taciz suçundan 14 yıl hapis yatacak

İngiliz gazeteleri bugün birinci sayfalarını 84 yaşındaki efsanevi TV yıldızı Rolf Harris'in genç kızlara cinsel tacizden suçlu bulunması haberine ayırdılar

01 Temmuz 2014 17:06

Mayıs ayından beri Soutwark Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç önüne çıkan eğlence ve TV dünyasının en önde gelen simalarından biri olan Rolf Harris’e 14-18 yıl hapis cezası verileceğine dikkat çeken gazeteler, 12 taciz olayından suçlu bulunan TV yıldızını seks canavarı ilan etti.

Faruk Zabcı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, cezayı manşet yapan Daily Express gazetesi, mahkeme bittikten sonra 5 yeni kadının daha TV yıldızını suçladığına dikkat çekti. Bir TV sunucusunun şikayetçi yeni kadınlar arasında olduğu anlaşıldı.

The Sun, Broadmoor Hastanesi’nde Rolf Harris’in 2011 yılında 84 yaşında ölen arkadaşı Jimmy Saville ile birlikte kadınların koğuşlarını ziyaret ettiklerini açıklarken iki pedofilin kızları soyunurken izlediğini açıkladı.

Mahkeme tarafından pedofil olduğu tescillenen Rolf Harris için Daily Mirror, “Maskesi Düştü” manşetini attı. Bir kurbanın onun sapık olduğunu dokuz yıl önce Kraliçe’ye yazdığına dikkat çekildi.

Daily Mail “50 Yıl Sağlam Aile Televizyonunun Simasıydı. Şimdi hakikati biliyoruz; Rolf hepimizi kandıran bir çapulcudur” manşetli haberinde Avusturalya doğumlu Rolf Harris’in 50 yılda ailelerin en çok sevdiği sunucu, şov dünyasının ve Kraliçe’nin tuttuğu biri olduğunu vurguladı. Çocukların TV sunucusu olarak ün yapan Rolf Harris’in gençkızlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkınca The Guardian, “Ulusal Hazine: Pedofil Harris seks saldırılarından hapis cezasıyla karşı karşıya” başlığını kullanırken ünlü şovcunun 1969-1986’da yirmi yılda yaşları sekizden başlayan kızlara cinsel sarkıntılıkta bulunduğuna dikkat çekti.

The Times “Rolf Harris’in 40 yıllık Namussuzluğu” başlığını kullanırken The Daily Telegraph “Şovmen, sanatçı ve tacizci Harris hapishanede ölebilir” manşetli haberinde Rolf Harris’in cezasının cuma günü açıklanacağını bildirdi. Hapis cezasının 14-18 yıl olması bekleniyor. 

 

ETİKETLER

ingiliztvyıldızsunucucinsel taciz1418yılhapiscezarolf harris

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24