İngiliz TV yıldızı Rolf Harris cinsel taciz suçundan 14 yıl hapis yatacak

Mayıs ayından beri Soutwark Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç önüne çıkan eğlence ve TV dünyasının en önde gelen simalarından biri olan Rolf Harris’e 14-18 yıl hapis cezası verileceğine dikkat çeken gazeteler, 12 taciz olayından suçlu bulunan TV yıldızını seks canavarı ilan etti.

Faruk Zabcı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, cezayı manşet yapan Daily Express gazetesi, mahkeme bittikten sonra 5 yeni kadının daha TV yıldızını suçladığına dikkat çekti. Bir TV sunucusunun şikayetçi yeni kadınlar arasında olduğu anlaşıldı.

The Sun, Broadmoor Hastanesi’nde Rolf Harris’in 2011 yılında 84 yaşında ölen arkadaşı Jimmy Saville ile birlikte kadınların koğuşlarını ziyaret ettiklerini açıklarken iki pedofilin kızları soyunurken izlediğini açıkladı.

Mahkeme tarafından pedofil olduğu tescillenen Rolf Harris için Daily Mirror, “Maskesi Düştü” manşetini attı. Bir kurbanın onun sapık olduğunu dokuz yıl önce Kraliçe’ye yazdığına dikkat çekildi.

Daily Mail “50 Yıl Sağlam Aile Televizyonunun Simasıydı. Şimdi hakikati biliyoruz; Rolf hepimizi kandıran bir çapulcudur” manşetli haberinde Avusturalya doğumlu Rolf Harris’in 50 yılda ailelerin en çok sevdiği sunucu, şov dünyasının ve Kraliçe’nin tuttuğu biri olduğunu vurguladı. Çocukların TV sunucusu olarak ün yapan Rolf Harris’in gençkızlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkınca The Guardian, “Ulusal Hazine: Pedofil Harris seks saldırılarından hapis cezasıyla karşı karşıya” başlığını kullanırken ünlü şovcunun 1969-1986’da yirmi yılda yaşları sekizden başlayan kızlara cinsel sarkıntılıkta bulunduğuna dikkat çekti.

The Times “Rolf Harris’in 40 yıllık Namussuzluğu” başlığını kullanırken The Daily Telegraph “Şovmen, sanatçı ve tacizci Harris hapishanede ölebilir” manşetli haberinde Rolf Harris’in cezasının cuma günü açıklanacağını bildirdi. Hapis cezasının 14-18 yıl olması bekleniyor.