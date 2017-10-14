İngiliz turizm acentesi temsilcilerinin ikinci grubu Dalaman'da

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonu ve YDA Dalaman Havalimanı İşbirliği ile Muğla\'ya gelen İngiliz acentelerin temsilcilerinin ikinci grubu, Ölüdeniz\'de yamaç paraşütü ile atlayışlar yaptı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü\'nün Birleşik Krallık\'ta yaptığı saha çalışmaları kapsamında, acentelerin sattığı ürünü tanıması ve rezervasyonlara yansıtması için Muğla\'da düzenlenen bilgilendirme turlarının ikincisini Birmingham ve Londra\'dan gelen 21 acente yetkilisi ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel Müdür Güvenç, \"Misafirlerimizin içinde bölgemize daha önce gelmemiş olanların sayısı bir hayli yüksek. Misafirlerimiz ürün çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buldular. Başka bir Muğla, başka bir Türkiye gördüklerini ifade ettiler. Bölgemiz ile aralarında organik ve sürdürülebilir bir bağ kurmaya çalıştık ve inanıyorum ki başarılı da olduk. Bu bağlamda dijital teknolojileri kullanıyoruz. İnsanlar sevdikleri, mutlu hissettikleri şeyleri heyecanla anlatırlar ve bu heyecan dinleyiciye de geçer. Bu durumda ülkemize ve bölgemize çok daha fazla satış yapacaklardır. Misafirlerimize tüm içtenliğimizle yaklaşıyor ve bire bir ilgileniyoruz\" dedi.

ÖLÜDENİZ\'İ PARAŞÜTLE KEŞFETTİLER

Muğla\'ya gelen İngiliz acentelerin temsilcileri Ölüdeniz\'de yamaç paraşütü ile unutulmaz bir deneyim yaşadı. Marmaris, Selimiye, Orhaniye, Kızkumu, Dalyan ve Fethiye\'ye hayran kaldıklarını anlatan Auckie Balu, Birmingham\'dan geldiğini belirterek, \"Marmaris, Dalyan ve Fethiye hepsi ayrı ayrı güzel. Tekne turları, yürüyüşler ve yamaç paraşütü organizasyonu ile unutulmaz deneyimler yaşadım. Ölüdeniz\'i gökyüzünden paraşütle keşfettik. İnsanlar çok yardımsever ve misafirperver. Buradaki otellerin standartları çok yüksek, yemekler harika. Güvenlik konusunda en küçük bir problem bile görünmüyor. Bu fırsat ve ağırlamanız için çok teşekkür ederim, önce ailemi sonra da tüm müşterilerimi gönül rahatlığı ile yönlendireceğim\" diye konuştu.



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