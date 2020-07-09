İngiliz turistler 10 Temmuz’da gelmeye başlıyor

İngiltere, Koronavirüs koşullarında turizme uygun ülkeler için açtığı "yeşil koridora" 10 Temmuz’dan itibaren Türkiye'yi de dahil edecek. İngiliz operatörlerin ve charter firmalarının Türkiye için planlarını yapmaya başladıkları ve Dalaman’la Antalya havalimanlarına seferlerini artırmaya başladıkları belirtildi.

Dünya'nın haberine göre İngiltere-Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, 10 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin yeşil koridora dahil edileceğini belirterek, “THY, Dalaman için uçuşları haftada 6 güne, Antalya için ise günlük uçuşlara çevirdi" dedi.