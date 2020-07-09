T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiliz turistler 10 Temmuz’da gelmeye başlıyor

09 Temmuz 2020 15:06

İngiltere, Koronavirüs koşullarında turizme uygun ülkeler için açtığı "yeşil koridora" 10 Temmuz’dan itibaren Türkiye'yi de dahil edecek. İngiliz operatörlerin ve charter firmalarının Türkiye için planlarını yapmaya başladıkları ve Dalaman’la Antalya havalimanlarına seferlerini artırmaya başladıkları belirtildi.

Dünya'nın haberine göre İngiltere-Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, 10 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin yeşil koridora dahil edileceğini belirterek, “THY, Dalaman için uçuşları haftada 6 güne, Antalya için ise günlük uçuşlara çevirdi" dedi.

 

ETİKETLER

ingiltereturizm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24