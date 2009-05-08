İngiliz turistin hazin sonu

Eşiyle birlikte aşk gemisine atlayıp Akdeniz turuna çıkan İngiliz turistin sonu feci oldu.



Eşiyle birlikte tatile çıkan İngiliz Raymond Evens (58), İtalya tatilinden sonra bir de Akdeniz turu için aşk gemisine atlayıp romantik birkaç gün geçirmek istedi.



İngiliz çift, aşk gemisinde geçirdikleri ilk 2 günün sonunda, olacaklardan habersiz, tatilin keyfini çıkarmak için yeni yeni planlar yapmaya başladılar. Ancak o gece Raymond Evens'a tuhaf bir şeyler oldu.



Önce, sol bacağının dizaltında müthiş bir ağrı hissetti ve yürüyemeyeceğini anladı. Hemen geminin doktoruna göründü. Doktor muayene ettikten sonra, Raymond Evens'a bir antibyotik iğne yaptı, 5 gün daha bu iğnelere devam etmesini, sorunun eklem iltihabından kaynaklandığını söyledi.



Ancak Raymond Evens, sabah yatağından hiç kalkamadı. Bacağını hiç kıpırdatamadığı için tekerlekli sandalyeyle gemi revirine götürüldü.



Dizkapağının altında garip bir siyahlaşma başladığını farkeden eşi Mary iyice telaşlandı. Gemi doktoru, onlara ilk fırsatta tatili yarıda kesip hastaneye yatmasını tavsiye etti. Ancak korkunç gerçek, geminin aynı günün öğle saatlerinde, Mısır'ın İskenderiye kentinin limanına demerlemesinden sonra ortaya çıktı. İskenderiye'deki Alman Hastanesi'ne kaldırılan Raymond Evens'ın bütün bedeninde siyahlaşmalar ortaya çıkmıştı ve doktorlar teşhisi koymakta zorlanmadı.



Raymond Evens'a, hala anlaşılamayan bir şekilde et yiyen bakteriler bulaşmış ve bedenini yok ediyorlardı. Tüm müdahalelere rağmen Raymond Evens hastaneye yattıktan 12 saat sonra hayata veda etti.



Uzmanlar, ilk belirtiler ortaya çıktıktan 48 saat sonra hastaneye yatan, hastaneye yattıktan 12 saat sonra da hayatını kaybeden Raymond Evens'a et yiyen bakterilarin muhtemelen gemide bulaştığını, çünkü bu bakterilerin bulaşmasından sadece 12 saat kadar sonra ilk belirtyilerini göstermeye başladığını belirtiyorlar. Bu nedenle gemide de sıkı bir inceleme başlatıldı.

