-İngiliz Times'tan Türkiye'ye övgü LONDRA (A.A) - 11.08.2011 - İngiliz Times gazetesi, bugünkü başyazılarından birini Türkiye-Suriye ilişkilerindeki son gelişmelere ayırdı. "Ankara kavşakta" başlıklı yazıda, "Avrupa'nın yeni güçlü adamı olan Türkiye, Ortadoğu'da da büyüyen bir güç" denildi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın şiddete son verilmesi çağrılarını dinlemediği ve "Ortadoğu'nun siyasi gerçeklerini anlayamaz hale geldiği" kaydedilen yazıda, Suriye liderinin Batı'nın eleştirilerini ve tedirgin Arap komşularının değişim çağrılarını dikkate almaması "aptalca" olarak nitelendirildi. Başyazıda, "Ama Türk Dışişleri Bakanı kendisini Ankara'nın dökülen kana ilişkin öfkesi konusunda uyarırken, ordusunu katliama göndererek Esad, bizzat baskıcı rejiminin hayatta kalmasını riske atmış oluyor" ifadelerine yer verildi. -Türkiye bugün bölgesel bir dev Batılı müttefiklerinin genellikle Türkiye'yi, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminde nitelendiği şekliyle 'hasta adamlığı', yakın tarihteki darbeleri, istikrarsızlık ve aşırı yüksek enflasyon sorunlarıyla ilgili akılda kalanlar nedeniyle hafife aldığı" kaydedilen yazıda, ''Türkiye bugün ise bölgesel bir dev. 74 milyonluk nüfusu, yıllık yüzde 9'luk büyüme oranı, dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisine sahip olması, taşmış durumdaki yabancı yatırımcısı, iddialı özgüveni ve uluslararası başarı isteğiyle" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin bölgesel gücünün vurgulandığı başyazıda, Arapların da Türkiye'nin başarılarını gıptayla takip ettikleri aktarıldı. Başbakan Erdoğan'ın başarılarından birinin, terör örgütü PKK liderini barındırması ve sınır tartışması nedeniyle bozulan Suriye ile ilişkileri düzeltmek olduğunu yazan Times, iki ülke arasında ticaret ve dostluğun geliştiğini, Suriye'nin kendi mütevazi kalkınması için Türkiye'ye bağımlı hale geldiğini kaydetti. Times, Suriye'deki isyanların ise Türkiye'yi iki şekilde tehdit ettiğini savundu. Gazete bunları "mülteci akını" ve "Erdoğan'ın benimsediği Müslüman demokrasisine pek de ilgi duymayan Müslüman Kardeşler ve diğer radikal İslamcı unsurları cesaretlendirme ihtimali" olarak sıraladı. -Türkiye'den Şam'a iki hafta mühlet Erdoğan'ın, görüşmelerde Suriye liderine "reform sözlerinin" bir şey ifade etmediğini, aslolanın "reformun kendisi" olduğunu söylediği kaydedilen Times'ın başyazısında, şöyle denildi: "Türkiye, şimdi Şam'a ölüm makinesini durdurması için iki hafta mühlet vermiş durumda. Sonra ne olacağı açıklanmış değil. Ancak açık olan, 'Türkiye'nin çıkarlarını korumak üzere' bir askeri harekat. Bu, Esad konusunda elinden pek fazla bir şey gelmeyen Batı ve belki de Suriye'nin komşuları tarafından da alkışlanacaktır. Suriye ordusunun da alelacele sınıra doğru hamle yaptığı dikkate alındığında, kimin kazanacağı konusunda herhangi bir tereddüt yok, Suriyeli muhalifler ve saldırı altındaki Suriye kentleri. Başkan Obama, Esad'ın devrilmesi için çağrı yapmaya hazır. Ancak sadece Türkler bunu sağlayabilir. Ankara, şimdi güçlü bir konumda konuşuyor." -Türkiye Suriye'yi uyardı Times başyazısının yanı sıra "Dünya haberleri" bölümünün ilk sayfasında da konuya ilişkin bir habere yer verdi. İstanbul'dan Alexander Christie-Miller'in kaleme aldığı "Türkiye, Suriye'yi uyardı" başlıklı haberde, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı şiddetten uzak durulması ve 15 gün içinde demokratik reformları gerçekleştirmesi konusunda uyardığı" kaydedildi. Suriye'nin Hama şehrinden tankların ve askerlerin çekildiği, Türkiye'nin Şam Büyükelçisiyle şehre giden yabancı gazetecilerin, askerlerle dolu onlarca aracı Hama'dan ayrılırken gördüğü belirtildi. "Yükselen bölgesel güç ve Suriye'nin en büyük ticaret ortağı Türkiye, rejim üzerindeki baskıları artırmak için gösterilen çabalarda lider rol üstlendi" denilen haberde, "iki ülke arasında son birkaç yıldır iyi olan ilişkilerin, Ankara'nın şiddete son verilmesi konusundaki çağrılarını Şam'ın dikkate almamasıyla gerildiği" kaydedildi.