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Dünya

İngiliz televizyon yıldızı köpeğinin adını Drogba koydu

‘Top Gear’ programının sunucusunun köpeğine ‘Drogba’ adını vermesi İngiltere’de ırkçılık tartışması başlattı

22 Nisan 2014 17:50

BBC'de yayınlanan 'Top Gear' programının sunucusu Jeremy Clarkson'un, köpeğine Galatasaray'ın yıldızı Didier Drogba'nın ismini vermesi tepki çekti.

Jeremy Clarkson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, siyah renkli West Highland Terrier cinsi köpeğine Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba’nın ismini verdiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Faruk Zabcı'nın haberine göre, İngiliz gazetesi Daily Mail, sunucunun bu kararının sert eleştirilere neden olduğunu yazdı. Ünlü sunucu ise "Oldukça sevimli bir köpeğe bir futbolcunun ismini vermek neden ırkçı olsun?" diyerek kendini savundu.

Sosyal medya üzerinden Clarkson'un tweetine tepki gösteren kullanıcılar, “Irkçı bir adam. Yaptığı ırkçılık. Kendisinden utanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise ismin komik olduğunu ve tepkinin aşırı olduğunu belirtti.

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