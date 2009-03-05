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Ekonomi

İngiliz tarihinin en düşük faizi: % 0,5

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yarım baz puan düşürerek yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekti.

05 Mart 2009 02:00

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yarım baz puan düşürerek yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen yeni faiz oranı İngiltere tarihinin en düşük faiz oranı olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik toparlanmanın sağlanabilmesi ve para arzının artırılması amacıyla atılan adımın, 150 milyar sterlinlik bir para arzı yaratmasının beklendiği belirtildi.

Ancak bazı ekonomik analistler, faiz oranının bu son kesintiyle sıfır noktasına yaklaştığı ve Merkez Bankası'nın artık ekonomiyi canlandırmak adına borçlanma maliyetlerini düşürecek bir adım atma yönünde hiç hareket kabiliyetinin kalmadığını savunuyor.

Bilindiği gibi İngiltere 20 yıl aradan sonra geçen yıl resesyona girmiş 2008 yılının Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,6 küçülen İngiliz ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğini oluşturan Ekim-Aralık döneminde de yüzde 1,5'luk bir daralma yaşamıştı.

Son istatistikler ülkede işsizlerin sayısının da 1,97 milyona yükseldiğini göstermişti. 

Avrupa gösterge faiz oranını yüzde 1,5'e indirdi

Euro bölgesinde faiz

Avrupa Merkez Bankası da (AMB) faiz oranlarını yarım puan düşürerek yüzde 1,5 düzeyine indirdi.

AMB'nin bu faiz indirimi de piyasaların beklentisi doğrultusunda geldi.

Avrupa Merkez Bankası, Ocak ayında yarım puanlık bir faiz indirimine gitmiş ancak geçen ay faizleri sabit tutmuştu.

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