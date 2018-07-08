İngiliz taraftarlar, İsveç mağazası IKEA'ya saldırdı

İngiliz taraftarlar, İsveç ile oynadıkları maçın ardından tepki toplayan bir harekete imza attı.

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası çeyrek final maçında İsveç'i 2-0 mağlup etmesinin ardından İngiliz taraftarlar, ünlü İsveç mobilya mağazarı IKEA'nın Londra şubesine saldırıp, mağazayı kırıp döktü.

İngiltere bu maçı kazanarak tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösterdi. İngilizler daha önce 1966 ve 1990 yıllarında yarı finale kalmıştı. İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda finale çıkabilmek için Hırvatistan ile mücadele edecek. Bu maç 11 Temmuz'da Moskova'da oynanacak.