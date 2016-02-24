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Spor

İngiliz taraftar, Cüneyt Çakır'a Londra'da küfür yağdırdı, TRT ikinci yarıda yayını devretti!

Cüneyt Çakır, Arsenal-Barcelona maçını yönetti

24 Şubat 2016 10:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Barcelona maçını TRT'den izleyen futbolseverler ilginç bir olaya tanık oldu. Emirates Stadı'ndaki maçta tribünde oturan ve ses tonundan bir hayli alkollü olduğu anlaşılan bir İngiliz taraftar ilk 45 dakika boyunca sürekli küfür etti. Neredeyse hiç durmadan küfür ve hakaret içeren kelimeler savuran İngiliz taraftarın en büyük hedefi ise hakem Cüneyt Çakır oldu.

Karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT, tribünden gelen sesi kısmadığı için küfürler sürekli olarak ekrana yansıdı.

Bu olay Twitter'da gecenin konusu haline geldi. Olayla ilgili yüzlerce tweet atıldı. Yorumlardan en çok nasibini alan isimler ise, maçı TRT'de anlatan spiker Yalçın Çetin ve yorumcu Ömer Üründül oldu. 

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Yalçın Çetin ikinci yarı öncesinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Üründül ile birlikte anlatım yaptıkları yerin fiziki koşullarından yakınan Çetin, "İngiltere gibi bir ülkede Şampiyonlar Ligi maçında görev yapmamıza rağmen şu an bulunduğumuz yer gerçekten çok kötü. Çok abartıyor diyebilirsiniz ama görmeniz lazım. Burada taraftarla iç içeyiz. Bazı taraftarların sözleri maalesef yayına yansımış. İkinci yarıda bunların tekrarlanmaması için gerekli altyapıyı hazırladık. Taraftarlara uyarıda da bulunduk. Eğer bir aksilik olursa lütfen kusuruma bakmayın" dedi.

Alınan tedbirlere rağmen küfürler ikinci yarıda da devam edince TRT yönetimi 65. dakikada Londra'da canlı anlatımı durdurdu ve anlatıma Türkiye'deki merkez stüdyolardan devam edildi.

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